رياضة | هل يكون كوفاسيتش مفتاح حسم انتقال نجم تشيلسي لريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون كوفاسيتش مفتاح حسم انتقال نجم تشيلسي لريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي ريال مدريد الإسباني يواصل مساعيه لحسم التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد المعار للبلوز سوف يكون ضمن صفقة انتقال هازارد الى ريال مدريد بحال نجح تشيلسي في تعليق عقوبة حظر الانتقالات.

وانتقل كوفاسيتش إلى صفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة، في ظل عدم حصوله على فرص كافية للمشاركة في المباريات.