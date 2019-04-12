رياضة | مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الترحيب بجميع الضيوف المتواجدين وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصطفى خلال كلمته، أنه شرف كبير أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة، منذ أن انطلقت.

وتابع رئيس الوزاء أنه منذ إعلان الاتحاد الأفريقي إسناد مهام تنظيم البطولة لمصر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل الدعم والمتطلبات من أجل إنجاح البطولة في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متميزة.

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كما أشار مدبولي إلى أن هذه البطولة بمثابة احتفالية رياضية عالمية بنكهة أفريقية لمواكبة التطور الملحوظ للكرة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا أن كرة القدم ستظل في مقدمة القوة النعامة لما تتمتع به من منافسة شريفة وشعبية كبيرة.