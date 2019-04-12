رياضة | نجم تشيلسي يُشيد بـ"لوفتس تشيك"

تحدث أنطونيو روديجر، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن زميله بالفريق روبن لوفتس تشيك، في ظل تألقه اللافت بالفترة الماضية.

وقال روديجر في تصريحات صحفية: "هو رجل نحيف جدا ولكنه يملك طاقة كبيرة، انه رجل قوي، وأن كنّا نتحدث عن القوة فسأقول لوفتس تشيك، هو لايذهب الى الجيم لانه يملك مشكلة في ظهرة".

روديجر يُكمل: "انه يقوم بتمرينات اثناء التمدد على ظهرة، اعتقد بأنها طاقة طبيعية لدية، انه مذهل حقاً".