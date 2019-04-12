رياضة | نجم تشيلسي يُشيد بـ"لوفتس تشيك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يُشيد بـ"لوفتس تشيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أنطونيو روديجر، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن زميله بالفريق روبن لوفتس تشيك، في ظل تألقه اللافت بالفترة الماضية.
وقال روديجر في تصريحات صحفية: "هو رجل نحيف جدا ولكنه يملك طاقة كبيرة، انه رجل قوي، وأن كنّا نتحدث عن القوة فسأقول لوفتس تشيك، هو لايذهب الى الجيم لانه يملك مشكلة في ظهرة".
روديجر يُكمل: "انه يقوم بتمرينات اثناء التمدد على ظهرة، اعتقد بأنها طاقة طبيعية لدية، انه مذهل حقاً".