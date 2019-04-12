رياضة | عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة على حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة على حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد أبو تريكة نجم مصر ومنتخب مصر السابق، على الحفل المقام حاليا بمنطقة الأهرامات بالجيزة والذي يتخلله سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، والمقامة على أرض مصر.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنظيم مبهر وجميل تحت إحدي عجائب الدنيا ( الاهرامات ) يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة ...أساطير افريقيا أهلا بكم فى مصر أم الدنيا .. منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله".

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وجاء تصنيف المنتخبات قبل قرعة البطولة كالتالي :-

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- التصنيف الأول :-

مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.

-التصنيف الثاني :-

الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

-التصنيف الثالث :-

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

- التصنيف الرابع :-

زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.