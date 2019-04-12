رياضة | هيريرا يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عالمية، أنه على عكس ما ورد في تقارير مختلفة، فإن مانشستر يونايتد حاولوا جاهدين الإبقاء على النجم الإسباني أندير هيريرا في الفريق.

حيث أن النادي قدّم للاعب عقدًا يمتد لـ 4 سنوات وبراتب أسبوعي ضعف راتبه الحالي تقريبًا، يونايتد قدّم لـ هيريرا أكثر من 200 ألف في الأسبوع.

ومازال النادي في مفاوضات مع هيريرا منذ وقت مبكر من عام 2018، وقد له عدة عروض مختلفة، آخرها كان براتب أسبوعي يفوق 200 ألف جنيه استرليني.

وطلب وكيل أعمال هيريرا 300 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيا لموكله وقد يكون خلف ذلك عرض مشابه تلقاه من نادٍ آخر، هيريرا كان سيبقى لو وافق يونايتد لكن النادي رفض الاستجابة لتلك المطالب خصوصًا لـ لاعب سيبلغ الـ 30 مع بداية الموسم المقبل ومكانه كأساسي غير مضمون.

وأكدت تقارير "بليتشر ريبورت" أن هيريرا اختار العرض المغري ماديًا أكثر وهو عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسينضم لهم صيفًا.