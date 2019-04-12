رياضة | خطة سحرية من زيدان لتدعيم صفوف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة سحرية من زيدان لتدعيم صفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني يفكر جدياً في جلب أحد معاري الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب موقع " البرنابيو " أن زيزو يرغب في الوصول إلى التشكيلة المثالية للفريق والتي تمكنه من الحصول على الألقاب بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري مع عدم دفع مبالغ ضخمة لجلب نجوم عالميين.

ويسلط زيزو الضوء بعد تعاقد الملكي مع ميلياتو لاعب بورتو البرتغالي لتدعيم خط الدفاع في صفقة كلفت خزائن الفريق 50 مليون يورو عودة أوسكار رودريجيز بعد إنتهاء إعارته إلى ليجانيس بنهاية الموسم الجاري.

وكان موقع " دياريو " قد نشر تقرير مطول بخصوص رغبة زيزو في عودة رودريجيز إلى الفريق بعد الفترة الناجحة التي قضاها مع ليجانيس نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعة خلال سبعة وعشرين مباراة.