رياضة | سولشاير يكشف عن آخر المستجدات بشأن تجديد عقد هيريرا

أكد اولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لا يعرف المستجدات بشأن مفاوضات تجديد العقود مع لاعبه أندير هيريرا، مشيرًا لأنهم جعلوا هيريرا يركّز على العودة لجاهزيته.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "هيريرا يحب اللعب وبالتالي فهو غير سعيد لأنه غير قادر على مساعدة زملائه الآن. إنه يقدّم كل ما لديه دائمًا، لا يهم تبقى على نهاية عقده 5 سنوات أم 5 أسابيع".

وأضاف: "ربما أقلقه موضوع مستقبله وربما هذا جزء من سبب إصابته. من يدري؟ هيريرا لا يعرف لأنها إصابة مختلفة".

واختتم: "أتمنى أن يعود هيريرا في الفترة التي نلتقي فيها مانشستر سيتي وتشلسي. لست متأكدًا من ذلك لأنه يُعاني من إصابة عضلية أخرى (بالإضافة للإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول)".