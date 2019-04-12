رياضة | رئيس الكاف يوجه الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يوجه الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بسبب تعهده شخصيا باستقبال كأس الأمم الأفريقية بمصر.

وقال أحمد أحمد في كلمته بحفل تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت سفح الأهرامات:"أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين في حفل القرعة، ونود أن نعرب عن التقديري البالغ لرؤساء الدول الأفريقية".

وأضاف أحمد أحمد:"وأود أن أتوجه بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية السيسي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الذي تعهد شخصيا باستقبال كأس الأمم الأفريقية بمصر".

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وتابع:" أشكر صديقي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري على تحمله مسئولية تنظيم كأس الأمم الأفريقية في مصر".

واستكمل:" من هذه الأرض الأسطورية التي تستقبل حفل تنظيم قرعة كأس الأمم، أشكر الدول الـ51 التي شاركت في تصفيات كأس الأمم وبشكل خاص للدول الـ24 التي تأهلت لهذه البطولة".

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.