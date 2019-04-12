رياضة | أبو ريدة: اليوم نسطر تاريخا جديدا على أرض مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: اليوم نسطر تاريخا جديدا على أرض مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كلمته في حفل قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مساء اليوم بسفح الأهرامات .

وقال أبو ريدة في كلمته :-

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتورْ / مصطفى مدبولي .. رئيسُ وزراءِ مِصرْ

السيدْ / جياني أنفانتينو .. رئيسُ الاتحادِ الدولي لكرةِ القدم

السيدْ / أحمدْ أحمد .. رئيسُ الاتحادِ الإفريقي لكرةِ القدم

أصحابُ السعادة / أعضاءُ المكتبِ التنفيذي للاتحادِ الإفريقي لكرةِ القدم

أصحابُ السعادة / رؤساءُ وأعضاء ومندوبو الاتحادات الإفريقيةِ لكرةِ القدم

السيداتُ والسادة / ضيوف مصرَ الكرام

من سفحِ أهراماتِ مصرَ الشامخةْ أرحبُ بكمْ جميعاً في أرضِ المحبةِ والسلام أرحب بكمْ في مصر حاضنةُ الحضاراتِ عبرَ الزمان .. مصرُ قلبُ إفريقيا النابض كما يشهدُ التاريخ .. مصرُ التي كانت ولا تزال وستبقى درةً في تاجِ إفريقيا .. مصرُ التي ارتبطتْ بها منذُ الأزلْ وحتى عصرِنا الحديثْ عصرِ التحررِ والتحولْ ومن التبعيةِ والخمولْ إلى الشراكةِ والنهضةْ .. عصرٌ بنينا فيهِ معاً نموذجاً لوحدةِ المصيرِ والهدف أرحبُ بكمْ جميعاً وأحييكمْ تحيةَ السلامْ التي يعبرُ عنها دائماً شعبُ مصرْ بكلِ الودِ والمحبةْ وقدْ استقرَ في وجدانِه أنَ إفريقيا هي امتدادُه التاريخي وبعدُه الاستراتيجي الذي يؤكدُ عليهِ دائماً السيدُ الرئيسْ عبد الفتاح السيسي رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية رئيسُ الدورةِ الحالية للاتحادِ الأفريقي .

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أصحابُ السعادة / السيداتُ والسادة

نلتقي اليومَ في موعدٍ مع التاريخ نكتبُ فيه بمدادِ الأخوة فصلاً في كتابِ الكرةِ الإفريقية نسعى بهِ

إلى رسمِ البهجةِ على وجوهِ أطفالِنا حاملين رسالتَنا إليهمْ أنَ كرةَ القدمِ الحقيقية هي البسمةُ على الوجوه هي الأملُ في العيون هي عباراتُ الحبِ على كل الشفاه .. إنَ بطولةَ الأممِ الأفريقية مصرَ 2019 والتي تشهدُ نهائياتُها لأولِ مرة مشاركةَ 24 دولةٍ أفريقية قدْ صارتْ بعزمِكم حلقةً أساسية في سلسلةِ بطولاتِ العالم

وستكونُ بكمْ جميعاً لبنةً جديدة في جدارِ المجدِ الإفريقي .

السيداتُ والسادة

اليومَ تترقبُنا عيونُ العالم انتظاراً لمراسمِ قرعةِ هذهِ البطولة وغداً ستلتفُ حولَنا قلوبُ المصريين

تعربُ عن سعادتِها وفخرِها بإقامةِ البطولةِ على أرضِها الطيبة وتحملُ إليكم كلَ الترحابِ والمحبة وكلَ العونِ والتشجيع وتدعو لكم بطيبِ الإقامة ودوامِ اللقاء تأملُ معكمْ في حاضرٍ ومستقبلْ أكثرَ إشراقاً وبهجة من أجلِ قارةٍ جميلة وكرةٍ أكثرَ جمالا .

السيداتُ والسادة

دُمْتُمْ في محبةٍ وسلام .. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته