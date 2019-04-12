اونلاين | رابط مباشر clasico مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت حصري.. الهلال والأهلي اليوم YouTube

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة ضيفه الهلال وذلك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة 8:45 مساء، وسيكون اللقاء منقول مباشرة على موقع وتطبيق وقنوات دوري بلس HD1.

ويحتل الهلال المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري بـ60 نقطة وبفارق نقطة وحيده عن المتصدر النصر الذي يلعب يوم غداً السبت أمام الاتحاد، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس بـ46 نقطة متساوياً مع المركز الرابع فريق التعاون الذي يلعب اليوم مباراته أمام القادسية.