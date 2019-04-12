اونلاين | yALLA SHOOt مشاهدة مباراة الهلال والأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين STAR LIVE

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بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي، في كأس زايد للأندية، بذهاب الدور ربع النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام الـ 5:45 بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الأهلي، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.

تذاع مباراة الهلال والأهلي عبر قناتي KSA Sports 1 و Dawri Plus 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وعيسى الحربين كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والأهلي من خلال الشاشة التالية ..

بث مباشر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي