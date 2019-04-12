اونلاين | رابط LIVEHD7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت اليوم 12-4-2019 كورة ستار الاهلي والهلال لايف اون لاين في الد

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سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

ويلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

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كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وسيكون هناك تغطية حية لمجريات وأحداث اللقاء.