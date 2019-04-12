اونلاين | كورة اون لاين قرعة امم افريقيا (بث مباشر) .. بث مباشر قرعة امم افريقيا yalla shoot رابط Can Ostora

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كورة اون لاين قرعة امم افريقيا (بث مباشر) .. بث مباشر قرعة امم افريقيا yalla shoot رابط Can Ostora

سوف تذاع قرعة بطولة الأمم الأفريقية على قناة أون سبورت الرياضية عبر قمر النايل سات، وأيضا ستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية الإخبارية عبر قمري النايل سات والعرب سات.

كورة اون لاين قرعة امم افريقيا (بث مباشر) .. بث مباشر قرعة امم افريقيا yalla shoot رابط Can Ostora

وستقام قرعة بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كورة اون لاين قرعة امم افريقيا (بث مباشر) .. بث مباشر قرعة امم افريقيا yalla shoot رابط Can Ostora

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

كورة اون لاين قرعة امم افريقيا (بث مباشر) .. بث مباشر قرعة امم افريقيا yalla shoot رابط Can Ostora

وجاء تصنيف المنتخبات قبل قرعة البطولة كالتالي :-

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- التصنيف الأول :-

مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.

-التصنيف الثاني :-

الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

-التصنيف الثالث :-

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

- التصنيف الرابع :-

زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل عبر موقع الخليج 365 الرياضي.