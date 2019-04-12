اونلاين | يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD

سوف تذاع قرعة بطولة الأمم الأفريقية على قناة أون سبورت الرياضية عبر قمر النايل سات، وأيضا ستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية الإخبارية عبر قمري النايل سات والعرب سات.

يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD

وستقام قرعة بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

يلا شوت قرعة امم افريقيا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة قرعة امم افريقيا اون لاين بث مباشر اليوم كورة HD

وجاء تصنيف المنتخبات قبل قرعة البطولة كالتالي :-

Advertisements

- التصنيف الأول :-

مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.

-التصنيف الثاني :-

الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

-التصنيف الثالث :-

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

- التصنيف الرابع :-

زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل عبر موقع الخليج 365 الرياضي.