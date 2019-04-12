اونلاين | يلا شوت FULL HD.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بَث مُباشر.. Yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت FULL HD.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بَث مُباشر.. Yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الهلال والاهلي مباشر في سهرة كروية من العيار الثقيل، تجمع بين زعيم الأندية السعودية والراقي، وستكون هذه المواجهة بالنسبة للفريقين، فالأول يسعى لاستعادة صدارة الترتيب من النصر، والثاني يحاول تحسين ترتيبه ودخول المربع الذهبي.

ويقدم مصر سبورت رابط مباراة الهلال والاهلي بث مباشر المقرر نقلها على الهواء عبر قنوات KSA SPORTS HD 1 وDawri Plus HD 1ن وتطبيق دوري بلس، وجوي TV على الهواتف الذكية، ويعلق على أحداث اللقاء فهد العتيبي وعيسى الحربين.

ويحل الهلال ضيفاً على غريمه التقليدي الأهلي اليوم الجمعة 12 أبريل 2019، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

الهلال ضد الاهلي | إذا توقف البث المباشر إضغط هنا للتحديث

وتنطلق صافرة انطلاق مباراة الاهلي والهلال في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في نصف نهائي كأس زياد للأندية الأبطال، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد، وفي الدول الأول من دوري المحترفين فاز الهلال على الراقي برباعية لثلاثة أهداف.

يحتل الهلال المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة، ويسعى إلى خطف النقاط الثلاث من أنياب أهلي جدة لاستعادة الصدارة من النصر الذي سيلتقي بالاتحاد غداً.

ويتواجد الاهلي في المركز الخامس على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 45 نقطة، وسيكون الفريق مطالباً بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للدخول إلى مربع الفرق الأربعة.