انت الان تتابع تفاصيل خبر القارة السمراء تترقب قرعة كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - يترقب متابعو كرة القدم في القارة السمراء سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر للفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.
وتشهد هذه البطولة مشاركة 24 منتخباً، وذلك للمرة الأولى بعدما كان العدد يقتصر على 16 في البطولات السابقة.
وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضاً، وهي: المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، التي حجزت بطاقة التأهل للعرس الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر القارة السمراء تترقب قرعة كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.