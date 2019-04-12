انت الان تتابع تفاصيل خبر القارة السمراء تترقب قرعة كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - يترقب متابعو كرة القدم في القارة السمراء سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر للفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.

وتشهد هذه البطولة مشاركة 24 منتخباً، وذلك للمرة الأولى بعدما كان العدد يقتصر على 16 في البطولات السابقة.

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وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضاً، وهي: المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، التي حجزت بطاقة التأهل للعرس الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الأفريقية.