انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا يكشف عن أفضل لاعب لهذا الأسبوع والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - فاز البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في فيسبوك اليوم الجمعة، صورة لفيرمينيو مرفقة بعبارة "الفائز" (أفضل لاعب في الأسبوع).
وجاء تتويج فيرمينيو بجائزة أفضل لاعب بعد دوره البارز في انتصار ليفربول على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، وتسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الحارس كاسياس.
كما فاز في ذهاب ربع نهائي "تشامبيونزليغ"، توتنهام على مانشستر سيتي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز برشلونة على مانشستر يونايتد، في حين تعادل يوفنتوس مع أياكس أمستردام 1-1.
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