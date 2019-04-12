شكرا لقرائتكم خبر عن «رينارد»: محمد صلاح يمنح منتخب مصر قيمة فنية كبيرة.. وحظوظ المغرب في الفوز باللقب كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن هناك مكانًا عظيمًا في إفريقيا يسمى مصر، وهو ما ظهر في التنظيم الرائع لحفل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وقال رينارد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «محمد صلاح نجم كبير يمنح قيمة تسويقية وفنية كبيرة للمنتخب المصري، البطولة صعبة وجميع المنتخبات المتأهلة قوية لكن حظوظ المنتخب المغرب كبيرة في الفوز باللقب».

وأضاف: «البطولة ستكون قوية جدا، لأنه يشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، كما أن توقيت البطولة في الصيف هو شيء يضيف من النجاح».

وتقام القرعة تحت سفح الأهرامات في الثامنة مساء اليوم الجمعة بحضور العديد من أساطير كرة القدم الإفريقية ومجموعة من مدربي ومندوبي المنتخبات المشاركة في البطولة.