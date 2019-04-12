يوفنتوس يراهن على رايولا في التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت

اسماء السيد - تراهن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على العلاقة الجيدة التي تربطها بوكيل الأعمال الشهير مينو رايولا لتسهيل تعاقدها مع موكله الهولندي الصاعد ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس امستردام. وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية ان مسؤولي يوفنتوس يسعون لاستغلال علاقتهم المتميزة مع رايولا لإقناع المدافع الهولندي بالانتقال إلى صفوفهم بدلاً من برشلونة الإسباني. يشار الى أن العديد من التقارير قد أكدت بأن دي ليخت قريب جداً من الانتقال إلى برشلونة ليرافق زميله و مواطنه دي يونغ الذي اتم تعاقده مع النادي الكتالوني في شهر يناير الماضي ، إلا ان إدارة يوفنتوس قررت المراهنة على الورقة الأخيرة المتمثلة في وكيل اعماله كونه الوحيد الذي بإمكانه ان يؤثر على قراره النهائي.

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