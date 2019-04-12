شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل قرعة أمم إفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقام فى منطقة الأهرامات استعدادا للنسخة الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين، ويقدم الحفل الإعلامية مريم أمين.

ويتواجد العديد من النجوم ومسئولى اللعبة كضيوف شرف فى حفل اليوم، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة متفوقة على جنوب إفريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لإستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وشملت قائمة المنتخبات التى تأهلت لنهائيات البطولة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.



حان الانطلاق