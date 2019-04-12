سوبر كورة.. أقوى 5 منتخبات مرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد سوبر كورة أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، "كان 2019" التى تحتضنها مصربمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ الكان. وفى التقرير التالى نرصد لكم المرشحين الـ5 للفوز بلقب الأميرة السمراء لمعرفة المزيد اضغط هنا.. Advertisements

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