شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية خاصة لأبطال أمم افريقيا 2006 على السجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجوم منتخب مصر الفائزون ببطولة أمم افريقيا 2006 ، على هامش مراسم حفل سحب قرعة بطولة 2019 الذى ينطلق بعد قليل تحت سفح الأهرامات. وتجمع اللاعبون والجهاز الفنى وتحديدا شوقى غريب مدرب عام المنتخب الوطنى فى نسخة 2006 ونجوم المنتخب عام 2006 أحمد حسام ميدو ومحمد شوقى وأحمد حسن وجدو وأحمد السيد وهانى سعيد، والتقطوا بعض الصور التذكارية على السجادة الحمراء. Advertisements ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.







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