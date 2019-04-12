شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كاف يصل لمنطقة الأهرامات قبل إجراء قرعة الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمقر حفل قرعة الكان المقام حالياً عند منطقة سفح الأهرامات. وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسها يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، من المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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