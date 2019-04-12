سوبر كورة يرصد كواليس قرعة أمم أفريقيا 2019 بالصوت والصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترصد كاميرا سوبر كورة كافة كواليس الساعات الأخيرة قبل إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم فى منطقة الأهرامات. وأجرى سوبر كورة عدة حوارات مع نجوم أفريقيا المتواجدين فى القاهرة لحضور القرعة.

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