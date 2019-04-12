شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. قرعة كاس امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وأعلن الاتحاد الأفريقى استضافة مصر لفعاليات البطولة فى يناير الماضى بدلا من الكاميرون حيث تستقبل الأراضى المصرية 24 منتخبا لأول مرة للمشاركة فى الكان وتوافد على العاصمة المصرية القاهرة فى الأيام الماضية العديد من نجوم القارة السمراء، يأتى على رأسهم مدربو المنتخبات المشاركة ونجوم اللعبة ومسئوليها.

ويتواجد العديد من النجوم كضيوف شرف فى حفل اليوم، على رأسهم المعلم حسن شحاتة، أحمد حسن، الكاميرونى سونج، والمغربى مصطفى حجى، الإيفوارى يايا توريه وقرر الاتحاد الأفريقى إنطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناء على طلب دول شمال افريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأهم في القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة، متفوقة على جنوب إفريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لإستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

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وشملت قائمة المنتخبات التى تأهلت لنهائيات البطولة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.