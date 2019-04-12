شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. قرعة كاس امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.
وأعلن الاتحاد الأفريقى استضافة مصر لفعاليات البطولة فى يناير الماضى بدلا من الكاميرون حيث تستقبل الأراضى المصرية 24 منتخبا لأول مرة للمشاركة فى الكان وتوافد على العاصمة المصرية القاهرة فى الأيام الماضية العديد من نجوم القارة السمراء، يأتى على رأسهم مدربو المنتخبات المشاركة ونجوم اللعبة ومسئوليها.
ويتواجد العديد من النجوم كضيوف شرف فى حفل اليوم، على رأسهم المعلم حسن شحاتة، أحمد حسن، الكاميرونى سونج، والمغربى مصطفى حجى، الإيفوارى يايا توريه وقرر الاتحاد الأفريقى إنطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناء على طلب دول شمال افريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأهم في القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.
وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة، متفوقة على جنوب إفريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لإستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.
وشملت قائمة المنتخبات التى تأهلت لنهائيات البطولة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.
التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال
التصنيف الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - مالى – غينيا
التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب أفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوى - أنجولا – بوروندى
التصنيف الرابع : موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. قرعة كاس امم افريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.