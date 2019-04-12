شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم القارة السمراء فى سفح الأهرامات لحضور قرعة أمم إفريقيا .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" حضور نجوم كرة القدم والمسئولين من ضمنهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمعلم حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، والكابتن محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 و الإيفوراى يايا تورية نجم برشلونة ومانشستر سيتى السابق إلى مقر قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى منطقة الأهرامات.





نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" صورا من حضور للدكتور أشرف صبحى ، والمعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، والكابتن محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019 و النجم الايفوارى "يايا توريه" نجم برشلونة ومانشستر سيتى السابق.





وعلق الكاف على صور المعلم حسن شحاته، قائلاً:" مرحبًا بالـ"معلّم".. حسن شحاتة!"، ونشر صور للكابتن محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، وأردف قائلاً:" مدير أول بطولة تضم 24 فريقًا في تاريخ أفريقيا.. محمد فضل".





ورحب بالنجم المغربى مصطفى حاجى، وعلق قائلاً:" عشوق المغاربة.. مصطفى حاجي على الأرض التي يمتلك معها ذكريات خاصة!".

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مصطفى حاجى

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.







كواسي ابياه كواسي ابياه



















