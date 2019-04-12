شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كاس الامم الافريقية 2019.. وصول الثعلب وتوريه وحجى لمنطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ونجم المنتخب الوطنى السابق إلى مقر قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى منطقة الأهرامات. كما وصل أيضا إلى مقر القرعة النجم الإيفوارى يايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتى السابق، الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب بجانب سباستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا كما تواجد فى مقر القرعة النجم مصطفى حجى. Advertisements وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بجانب النجوم السابقين. ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

حازم إمام

توريه

مصطفى حجى

رينارد

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