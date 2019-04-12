شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أبو ظبى: مصر تصنع التاريخ كل يوم.. وكل ما فيها يشبه العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة أبو ظبى الرياضية لتقديم تغطيتها لمراسم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى الثامنة مساءً بمنطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة حيث تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وحرص الإعلامى يعقوب السعدى على تقديم تغطية القرعة بالحديث عن الحب الكبير لمصر وقال:"كل ما فيها يشبه العيد.. المصريون يصنعون التاريخ كل يوم.. يصنعونه ببساطة على مقهى أو في مطعم أو في كلمات أغنية.. مصر وحدها القادرة على الأسر طواعية واحتلال القلب برضا وسعادة.. مصر كبيرة بأبسط الأشياء".

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