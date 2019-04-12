شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة وغريب ونبيه وجدو وفتح الله يحضرون قرعة الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور حفل قرعة كأس الأمم الافريقية المقام حالياً عند منطقة سفح الأهرامات، وجاء من أبرز الحضور حسن شحاتة وشوقي غريب وأسامة نبيه ومحمد ناجي جدو ومحمود فتح الله، كما تواجد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

من جانبه تمنى حسن شحاته مدرب منتخب مصر السابق أن يحالف التوفيق منتخب الفراعنة، من خلال الوقوع فى مجموعة متوازنة والابتعاد فى البداية عن المنتخبات الكبيرة.

وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسها يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، من المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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