جهاز منتخب مصر يصل الأهرامات لحضور حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الجهاز الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم لحضور حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

أجيرى وحضر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى، هانى رمزى المدرب العام وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى والأخير لأمم أفريقيا 2019 وجاء التصنيف كالتالي :

هانى رمزى التصنيف الأول : مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب التصنيف الثاني : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، Advertisements التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي. أحمد ناجى

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