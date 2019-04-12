سوبر كورة..مراحل تطور كأس الأمم الأفريقية من المهد إلى سفح الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص "سوبركورة" على تسليط الضوء على تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ أن كانت بمشاركة 3 منتخبات هى مصر والسودان وأثيوبيا عام 1957 وحتى إعلان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن النظام الجديد للتأهل إلى النهائيات وتغيير عدد الفرق المشاركة ورفعه إلى 24 . لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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