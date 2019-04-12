شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. من يسحب قرعة كان 2019 فى منطقة الأهرامات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عن النجوم الذين سيقومون بسحب قرعة كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة فى منطقة الأهرامات.

وسيقوم كل من النجم المصرى أحمد حسن، السنغالى الحجى ضيوف، الإيفوارى يايا توريه، والمغربى مصطفى حجى بسحب قرعة البطولة التى تستضيفها مصر فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين.

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الرباعى الذى سيسحب القرعة

وغادر ضيوف حفل القرعة من فندق الإقامة متوجهين إلى الحفل الذى سينطلق فى الثامنة مساء ووصل عدد من النجوم لمنطقة سفح الأهرامات لحضور مراسم القرعة.