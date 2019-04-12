شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلى يهزمون الترجى و يتأهلون إلى نهائى الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30 /27 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس , ليتأهل إلى النهائى.

تأهل فريق الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على سموحة35 /27 فى ربع النهائى ، و الفوز فى دور المجموعات على حورية الغينى 40 / 24 و التعادل مع النجم الساحلى 29 / 29

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك .