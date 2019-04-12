بث مباشر لقرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر

كتب- محمد بشاري يقدم الموجز بث مباشر لقرعة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في تمام الساعة 8 مساءً، تحت سفح الأهرامات. وتقام النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء. Advertisements

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