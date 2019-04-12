شوبير وحازم إمام في مقر قرعة أمم إفريقيا.. صور

كتب- يسري غازي

حضر الثنائى حازم إمام وأحمد شوبير عضوا اتحاد الكرة إلى مقر مراسم قرعة نهائيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إجراؤها مساء اليوم الجمعة أمام سفح الأهرامات. وكان الثنائى المهندس هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا إلى جانب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى لحضور مراسم القرعة. وتحتضن مصر نهائيات النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا فى القارة السمراء لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمانية إلى...

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