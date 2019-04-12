ميدو لمصراوي: مصر ستفوز بكأس الأمم.. والمغرب منافسنا على اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت ومحمد مصطفى:

قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب المنتخب الوطني السابق إننا قادرون على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا التي ستُقام نسختها المقبلة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأضاف ميدو ـ في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش تواجده في حفل إعلان قرعة البطولة مساء اليوم الجمعة ـ :"وجود 24 فريقًا بالبطولة بدلاً من 16 يزيد من قوتها لا العكس كما يُقال وأرى أن المغرب سيكون منافسنا الأقوى على اللقب".

ويرى لاعب منتخب مصر السابق إننا لم نتوّج بأي بطولة كنا مرشحين للفوز بها، مضيفًا:"البعض يرى أننا غير مرشحين وهناك حالة من القلق ولكن ذلك يشعرني بالتفاؤل ففي نسخ 86،98، 2006 لم نكن مرشحين للفوز وتوّجنا بالبطولة".

وأتم ميدو حديثه بالإشارة إلى الفارق بين المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري وسابقه كوبر؛ حيث يرى أن الأول يهدف لاستحواذ اللاعبين عل ى الكرة ومن ثمّ تناقل الكرات عكس كوبر الذي لم يُحب المصريين الكرة الذي يقدمها مع المنتخب ولكنه نجح في تحقيق الأهداف.