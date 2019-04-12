ضيوف لـ"الخليج 365": مصر المرشح الأول لأمم إفريقيا.. وصلاح يعيش فترة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى وطارق طلعت:

أكد النجم السنغالي المعتزل الحاج ضيوف أن منتخب مصر هو المرشح الأول للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأراضي المصرية الصيف المقبل.

ضيوف قال في تصريحات لـ"الخليج 365" عن توقعاته للبطولة:"مصر هي المرشح الأول للقب، خاصة أن البطولة تقام على أراضيها، وهذا يمنحها دفعة قوية".

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وتترقب القارة السمراء قرعة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة في حفل يحضره نجوم القارة السمراء وأساطيرها.

وتحدث ضيوف الذي لعب لليفربول الإنجليزي من قبل عن محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي قائلاً:"صلاح يعيش فترة رائعة في مسيرته منذ انتقاله لصفوف ليفربول".

وأنهى ضيوف بالحديث عن إمكانية انتقال صلاح إلى ريال مدريد قائلاً:"ليفربول نادي كبير، لكن ريال مدريد يظل هو ريال مدريد في النهاية بقيمته الكبيرة".