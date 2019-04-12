سموحة يواصل طريق الانتصارات بالفوز على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق سموحة انتصارته في مسابقة الدوري بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن الأسبوع الـ29 من عمر البطولة المحلية.

شريف رضا أحرز هدف سموحة الأول في الدقيقة 12 من زمن أحداث الشوط الأول قبل أن يسجل السيد فريد هدف سموحة الثاني في الدقيقة 19.

الفوز يعد الثاني على التوالي لفريق سموحة بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة الماضية بنتيجة (2-1)، في المقابل عاد فريق الإنتاج الحربي للهزائم بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة الماضية (2-1).

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وكان فريق الإنتاج الحربي فشل في تحقيق الفوز سوى مرة واحدة خلال آخر سبع مباريات حيث تلقى رفاق المدرب مختار مختار الهزيمة في خمس مناسبات مقابل تعادل وحيد.

بتلك النتيجة واصل فريق سموحة الابتعاد عن مسلسل الهبوط ليصبح في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، في المقابل توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 35 نقطة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلعب الإنتاج في الجولة المقبلة فريق المقاولون العرب، في المقابل يلعب سموحة فريق الداخلية.