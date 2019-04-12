محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- أحمد جمعة:
وصل حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأسامه نبيه لاعب الزمالك السابق والمدرب المساعد للمدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، إلى مقر قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى منطقة الأهرامات.
وتواجد عدد كبير من نجو الكرة المصرية على رأسهم محمد ناجي جدو ومحمود فتح الله، ثنائي منتخب مصر في جيله الذهبي، بالإضافة للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المعلم ونبيه ورينارد يحضرون لمقر قرعة أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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