بالصور.. المعلم ونبيه ورينارد يحضرون لمقر قرعة أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- أحمد جمعة:

وصل حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأسامه نبيه لاعب الزمالك السابق والمدرب المساعد للمدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، إلى مقر قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى منطقة الأهرامات.

وتواجد عدد كبير من نجو الكرة المصرية على رأسهم محمد ناجي جدو ومحمود فتح الله، ثنائي منتخب مصر في جيله الذهبي، بالإضافة للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.