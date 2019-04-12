مران الزمالك.. جروس يحذر اللاعبين من الاستهتار.. ويطمأن على جاهزية ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا مساء اليوم الجمعة، استعدادا للقاء حسنية اغادير المغربي في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية لمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المران شهد خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة بصورة أساسية لتدريبات استشفائية خلال تدريب الفريق اليوم خوفا من التعرض للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ولم يشارك حازم إمام في التدريبات بسبب الإصابة في عضلة السمانة ويواصل اللاعب تدريباته العلاجية لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ومن جانبه، اطمأن جروس على جاهزية فرجاني ساسي لاعب الوسط بالفريق الذي غاب عن الفريق بلقاء الذهاب امام حسنية اغادير المغربي ولقاء أمس أمام المصري بسبب الإيقاف.

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وحذر مدرب الزمالك، لاعبي الفريق من الاستهتار في المباريات المقبلة سواء أفريقيا أو محليا، مشددا على ضرورة غلق ملف مباريات الدوري مؤقتا من أجل التركيز في اللقاء المقبل أمام حسنية أغادير.

وانتقد جروس أداء اللاعبين في لقاء المصري الأخير في الجولة الثامنة والعشرين للدوري، والذي انتهى بخسارة الفريق بهدفين دون رد.

وشرح مدرب الزمالك، الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام المصري، حتى لا تكرر في مباراة الأحد أمام حسنية أغادير.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة أمام حسنية أغادير المغربي، ليتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.