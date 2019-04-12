بعد قليل.. قرعة أمم إفريقيا.. مصر تترقب لمعرفة طريقها

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لقرعة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام على سفح أهرامات الجيزة، من أجل تحديد منافسات البطولة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتواجد المنتخب المصري في المستوى الأول.
وجاء تصنيف المنتخبات على أربعة مستويات كالتالي:
المستوى الأول: مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.
المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.
المستوى الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.
المستوى الرابع: زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.
وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.
وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.
يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.
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