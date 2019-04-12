صحيفة جنوب إفريقية: تدريبات "ركلات الترجيح" تؤكد إصرار الأهلي على العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت صحيفة "سواتين لايف" الجنوب إفريقية إن فريق الأهلي يثق بالعودة أمام منافسه صنداونز خلال لقاء الإياب والمقرر له غدًا السبت ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة خلال تقرير نشر اليوم الجمعة، إلى أن فريق الأهلي خاض تدريبات على ركلات الترجيح خلال مران الخميس مما يؤكد أن الأحمر ما زال يؤمن على قدرته بالعودة.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي بجنوب إفريقيا انتهت بفوز صنداونز بنتيجة (5-0) مما يعني أن الأهلي مطالب بالفوز بفارق ستة أهداف لبلوغ الدور المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يشعر حاليًا بحالة معنوية جيدة بعد فوز الفريق مساء الأربعاء الماضي على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري، ليساهم هذا الفوز في وصول منافس صنداونز على صدارة المسابقة.

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وتحدثت الصحيفة عن غيابات الأهلي في مباراة السبت، حيث سيدخل الأحمر مفتقدًا خدمات كريم نيدفيد وشريف إكرامي وسعد سمير بسبب الإصابة كما يغيب أحمد حمودي لأسباب فنية.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن فريق صنداونز ومدى قدرة ممثل جنوب إفريقيا في البطولة القارية حول الوصول للدور المقبل، لتؤكد الصحيفة أن منافس الأهلي لديه الخبرة حول تحمل الضغوط.

وأضافت الصحيفة أن فريق صنداونز تعرض لارتباك قبل بداية المباراة بعد قرار الاتحاد الإفريقي بنقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالاسكندرية بدلا من ملعب "الجيش" بالسويس.

واختتمت :"فريق صنداونز يتعامل جيدًا مع الضغوط والدليل مباراة الزمالك في إياب نهائي 2016 بدوري أبطال إفريقيا حيث تعامل الفريق بالشكل المناسب أمام الأبيض".

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز سيقابل الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وحوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي البطولة القارية.