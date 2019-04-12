الصور الأولى لحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة: التقطت عدسة الخليج 365 الصور الأولى لوصول الوفود والشخصيات البارزة المشاركة في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستحتضنها مصر. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل .

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