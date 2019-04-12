نادي إيطالي يخطط لضم هدف زيدان

ربطت تقارير صحافية إيطالية نادي إنترميلان بالتحرك من أجل ضم كريستيان ايركسين 27 عاما من صفوف توتنهام.
ايركسين الذي صنع 11 هدفا في الدوري الانجليزي بالموسم الحالي يعد هدف هام لزيدان في حال فشل النادي في ضم الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويرغب زيدان في التعاقد مع اللاعب لكن المشكلة تكمن في طلب توتنهام 80 مليون يورو للحصول على خدمات بينما يضع ريال مدريد بوغبا كخيار رقم 1.
ويرفض ايركسين من جانبه فكرة تمديد تعاقده مع ناديه والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
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