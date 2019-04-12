لاسارتي يكشف خطة الأهلي للفوز بسداسية أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إنه يعتبر مباراة الغد أمام صن داونز شوطًا ثانيًا في لقاء هام وحاسم، بعدما لم يحالفه ولاعبيه التوفيق في الشوط الأول بجنوب إفريقيا.

وأضاف لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: “خضنا مباراة أولى بشكل غير مناسب، ونسعى لبذل كل الجهد لتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق امام بطل جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب.

وأوضح المدير الفني للفريق، أن الأهلي ينتظره مجهود كبير يتحتم على اللاعبين بذله في مباراة العودة لتصحيح الصورة والوضع الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الأولى.

وتحدث المدير الفني عن الضغوط التي تواجه الأهلي من إصابات وغيابات وضغط مباريات قائلا: “اعتدت على هذا الوضع الصعب منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق. وتابع : الأمر أصبح يتكرر في كل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.” وعن تحضيره لمواجهة الغد، قائلًا: “كرة القدم لا تحتمل الوعود ولا يوجد مفاجآت تذكر، ولكن كل ما علينا هو أن نقدم جوانب تكتيكية ومجهودًا من اللاعبين في الملعب لتعويض الجماهير عن نتيجة الذهاب.”

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وأضاف لاسارتي: “كان من المهم أن نعمل على تحسين الأمور النفسية وإعادة الثقة للاعبين بعد مباراة الذهاب وأعتقد أن مباراة المقاصة في الدوري، ونتيجتها الإيجابية، التي قادتنا للتربع على صدارة الدوري ساعدنا على استعادة الثقة والتوازن النفسي الذي كنت اسعى له سريعا.”

وأوضح لاسارتي: “بالنسبة لحضور الجماهير لم يكن لي فرصة للقاء أعداد كبيرة من الجمهور من قبل ولكني أثق في قدرتها على صناعة الفارق في كل ما يتعلق بمستقبل الأهلي.”

وأتم حديثه: “كل ما نستطيع أن نعد به الجماهير قبل مواجهة الغد هو أننا سنبذل كل ما لدينا من مجهود وسنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة.