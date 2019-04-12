ساديو ماني يحصل علي جائزة الافضل في الدوري للمره الثانية في تاريخه

حصل ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي خلال شهر مارس الجاري حيث قاد الفريق خلال الشهر الماضي لعدم الخسارة في اي لقاء واستطاع ان

يسجل 3اهداف خلال 4مباريات .

وسجل الاعب خلال شهر مارس عقب لقاء ايفرتون في كل من بيرنلي هدفين ليقود الفريق للفوز 4/2ثم سجل هدف

Advertisements

في شباك فولهام .

وحصل الاعب علي تصويت ال20كابتن من نجوم الكورة الانجليزيه ومجموعه من الخبراء ،وتفوق علي كل من

كوليمان، أندي روبرتسون، برناردو سيلفا، جيمي فاردي ووارد براوس ليحصل للمرة الثانية على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بعد أغسطس 2017.