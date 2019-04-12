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سيدومير يخذر لاعبي الإسماعيلي من المصري البورسعيدي

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عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش المران الرئيسى مساء اليوم الجمعة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل

بملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة  التاسعة والعشرين من بطولة .

وحرص سيدومير على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصار

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وتعويض نتائج آخر مباراتين بالدورى.

كما قام المدير الفنى بشرح بعض الأخطاء التى وقع فيها فيها لاعبى الفريق من أجل تجنبها فى اللقاء المقبل.

وأتم سيدومير اجتماعه بالتحذير من قوة الجانب الهجومى للفريق البورسعيدي والعمل على ضرورة الحد من خطورته.

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