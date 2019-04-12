بالصور..تمثيل كبير لمصر في البطوله العربيه للتايكوندو بحضور الفولي

عقد المؤتمر الصحفي للبطوله العربية للتايكوندو في مدينه العين بالمغرب بحضور إيهاب جابر عضو مجلس اداراة الاتحاد المصري ورئيس اللجنة الفنية. ورئيس اللجنة الفنية. وشهد المؤتمر تمثيلا قويا لمصر، حيث حضره اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وحرص رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي بحضور مصر التي تمثل اهميه كبيره بين الدول العربيه في رياضه التايكوندو.

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