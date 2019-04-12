تنطلق مساء اليوم الجمعة، الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج "، بدايةً من ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد وسط تأهب عشاقي لعبة "فانتازي" في الجولة الجديدة.
وتستأنف غدًا السبت، سبع مباريات، توتنهام أمام هيدرسيفلد تاون، برايتون وبورنموث، بيرنلي وكارديف سيتي، فولهام وإيفرتون، ساوثهامبتون و ولفرهامبتون، ومانشستريونايتد وويستهام يونايتد.
وتجرى باقي مباريات الجولة من البريميرليج، يوم الأحد، ويلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام كريستال بلاس.
تُعتبر هذه اللعبة هي الأكثر رواجاً بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي تحتل مرتبةً
وجاء تشكيل لعبة "فانتازي" من الموقع الرسمي، للجولة الواحدة والثلاثين كالتالي:
نيل إثيريدج حارس كارديف سيتي (4.7 مليون)
تريبير مدافع توتنهام (6 مليون)
شان دوفي مدافع برايتون (4.8 مليون)
جوني مدافع وولفرهامبتون (4.3 مليون)
محمد صلاح جناح ليفربول (13.2 مليون)
كريستيان إيركسين لاعب وسط توتنهام (9.3 مليون)
كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي (9.7 مليون)
سون هيونج مين جناح توتنهام (8.7 مليون)
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح وراشفورد يقودان تشكيل "فانتازي" المثالي للجولة الـ34 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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