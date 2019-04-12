واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج العلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها بسمانةالقدم.
ويؤدي اللاعب فقرة تأهيلية وعلاجية في جمانيزيوم النادي من أجل التعافي وتجهيزه للفترة المقبلة كما يؤدي أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك المرحلة الأخيرة
ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي في استاد السويس الأحد المقبل في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم يواصل التأهيل.. وحفني يخوض المرحلة الأخيرة لتجهيزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.