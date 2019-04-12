حازم يواصل التأهيل.. وحفني يخوض المرحلة الأخيرة لتجهيزه

واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج العلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها بسمانة

القدم.

ويؤدي اللاعب فقرة تأهيلية وعلاجية في جمانيزيوم النادي من أجل التعافي وتجهيزه للفترة المقبلة كما يؤدي أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك المرحلة الأخيرة

من البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، علي أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي في استاد السويس الأحد المقبل في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.